Sinner-de Jong oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Jesper de Jong al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Dopo Van De Zandschulp arriva un altro avversario olandese per il nostro n°4 del ranking mondiale. Pronostico ovviamente tutto in favore del tennista altoatesino, contro un giocatore in crescita ma abituato senz’altro a un livello diverso sul circuito challenger. De Jong arriva in ogni caso da quattro successi consecutivi tra qualificazioni e il primo turno di main draw. Per Sinner un’altra partita da gestire cercando di entrare sempre più in forma in questo avvio di stagione e di torneo.

Sinner e de Jong scenderanno in campo mercoledì 17 gennaio alle due di notte ora italiana. I due sono pianificati come primo incontro sulla Margaret Court Arena (alle 12 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match tra Sinner e de Jong. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.