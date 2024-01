Cobolli-Kotov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Pavel Kotov nel secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Entrambi sono reduci da due battaglie portate a casa al quinto e decisivo set. Il romano ha fatto fuori il bombardiere cileno Nicolas Jarry mentre il russo ha prevalso nei confronti del transalpino Arthur Rinderknech. Il giovane azzurro si trova avanti per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti ma tutti e due sono poco indicativi, dato che sono andati in scena nel 2021 e a livello Challenger. La partita si preannuncia alla pari, come dimostra l’equilibrio delle quote dei bookmakers. Cobolli vuole regalarsi per la prima volta in carriera il biglietto per il terzo turno di uno Slam. Qui eventualmente incontrerebbe uno tra l’idolo di casa Alex De Minaur oppure l’amico e connazionale Matteo Arnaldi.

Cobolli e Kotov scenderanno in campo oggi (mercoledì 17 gennaio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro sul Court 6, con inizio fissato alle ore 01.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno di Flavio Cobolli sul veloce di Melbourne. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.