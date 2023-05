Alcaraz-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nella finale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. L’idolo di casa, trionfatore da queste parti già l’anno scorso, proverà a conquistare il quarto titolo della carriera in un evento di questa levatura. Dall’altra parte troverà lo spilungone tedesco, diventato il primo lucky loser della storia a raggiungere l’ultimo atto di un Masters 1000. Quest’ultimo in semifinale ha sconfitto in rimonta il russo Aslan Karatsev, proprio colui che gli aveva sbarrato la strada nel turno decisivo delle qualificazioni.

Gli scontri diretti sono in perfetta parità (1-1). Il bombardiere teutonico, tuttavia, si è aggiudicato l’unico andato in scena sul rosso. Al terzo turno del Roland Garros 2021, infatti, stupì tutti sconfiggendo Alcaraz in tre set abbastanza agevoli. I bookmakers, nonostante questo precedente, sono tutti dalla parte dell’allievo di Ferrero, che partirà nettamente favorito. In palio per Alcaraz c’è il decimo titolo della carriera. Per Struff, invece, si tratterebbe addirittura del primo sigillo a livello di circuito maggiore. Al massimo era arrivato in finale a Monaco di Baviera nel 2021.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Struff scenderanno in campo oggi (domenica 6 maggio). I due giocatori sono pianificati sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 18.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la kermesse spagnola mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Alcaraz e Struff con una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.