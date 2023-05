Philadelphia 76ers-Boston Celtics stasera in tv: canale, orario e diretta streaming playoff Nba 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Philadelphia 76ers-Boston Celtics, sfida valida come gara-4 del secondo turno dei playoff della Nba 2022/2023. La serie vede in vantaggio i Celtics, che dopo i primi tre confronti si sono portati sul 2-1. Dopo aver perso la prima partita, infatti, Tatum e compagni hanno infilato due vittorie di fila, battendo la resistenza di Embiid e Harden, sempre tra i trascinatori per il 76ers. Si gioca ancora al Wells Fargo Center, dove la squadra di casa cercherà il pareggio. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 30 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Philadelphia 76ers-Boston Celtics dei playoff di Nba.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, e in particolare sul canale tematico Sky Sport Nba, oltre che sul corrispettivo streaming, ovvero Sky Go e NowTv. Un’altra possibilità, sempre in streaming, è rappresentata dalla piattaforma ufficiale con l’Nba League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.