Lecce-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Verona, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. E’ la madre di tutte le partite per quanto riguarda la corsa salvezza: una vittoria per i giallorossi vuol dire chiudere il discorso, per gli scaligeri è tempo di tornare al successo o le cose rischiano di complicarsi. Chi la spunterà al Via del Mare? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 7 maggio.

Lecce-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.