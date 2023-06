Italia Under 20, Ambrosino: “Giocare in Argentina è un sogno”

L’attaccante del Napoli e della Nazionale Under 20 italiana, Giuseppe Ambrosino, ha parlato ai microfoni di Tuttosport riguardo il Mondiale Under 20 che si sta giocando in Argentina. Ecco le sue parole: “Al di là del risultato che otterremo, giocare un Mondiale in Argentina è un sogno. Quando ho saputo che il Mondiale alla fine si sarebbe tenuto qui è come se avessi provato un’emozione in più. A Napoli Maradona è come un Dio e lui è nato qui, ha giocato qui. Quando ci capita di avere dei momenti liberi e usciamo per strada per fare una passeggiata, spesso i tifosi locali ci fermano e chiedono se tra di noi c’è qualche napoletano. Io alzo la mano e tutti mi sorridono. È un’esperienza fantastica e sono molto contento di viverla: certo che tornare in Italia con il trofeo renderebbe il tutto ancora più bello”.