Zambia-Marocco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Zambia-Marocco, match valevole la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Nonostante un buon avvio di competizione lo Zambia deve ancora guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale. Dall’altra parte il Marocco vuole chiudere il proprio raggruppamento in prima posizione, così da evitare alcune possibili mine vaganti agli ottavi di finale. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

