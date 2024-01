Rimini-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale andata Coppa Italia Serie C

Rimini-Catania sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Al Romeo Neri i romagnoli ospitano gli etnei per questo scontro che vale una fetta di finale. In campionato i padroni di casa sono reduci da un pareggio nel girone B, mentre nel girone C gli ospiti non hanno giocato a causa della neve. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.30 di mercoledì 24 gennaio, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.