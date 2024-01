Tanzania-Congo DR oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Tanzania-Congo DR, match valevole la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Le due squadre sono pronte a giocarsi tutte le loro carte in questo ultimo turno dei gironi per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale ed entrare tra le migliori sedici squadre del continente africano. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO