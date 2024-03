Virtus Verona-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Renate, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano in zona playoff e vogliono vincere davanti ai loro tifosi per provare a chiudere la regular season il più avanti possibile in classifica. La compagine ospite, dal suo canto, vuole giocarsi le sue ultime carte per provare ad entrare tra le prime dieci della graduatoria, tenendo a distanza le squadre che arrivano da dietro. La squadra veneta è reduce da un solo punto nelle ultime cinque partite e ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria per evitare di essere risucchiata nella lotta playout. I nerazzurri, dal loro canto, hanno gli stessi punti dei loro avversari odierni e vincere significherebbe fare un importante scatto verso la salvezza diretta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

