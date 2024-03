Ancona-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Spal, match dello stadio Del Conero valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra marchigiana continua ad essere a metà strada tra i playoff e i playout, quindi vuole vincere questa sfida in modo tale da confermarsi tra le prime dieci della classifica. La compagine biancazzurra, dal suo canto, spera di portare a casa i tre punti per allontanarsi dalla zona playout e fare un passo importante verso la salvezza diretta. I padroni di casa hanno conquistato soltanto una vittoria nelle ultime cinque gare, oltre a tre sconfitte e un pareggio, e devono rialzare la testa per evitare di disputare i playout. La squadra biancazzurra, reduce da due vittorie, due sconfitte e un pareggio, ha due punti di vantaggio sui biancorossi e spera di aumentare questo gap. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

