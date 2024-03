Arzignano-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Triestina, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in una posizione di classifica abbastanza delicata e sperano di regalare i tre punti ai loro tifosi, in modo tale da staccare il pass per la salvezza senza passare attraverso i playout. La compagine friulana, dal suo canto, ha messo nel mirino il terzo posto e vuole lottare fino all’ultima giornata per riuscire ad accaparrarselo. La compagine giallazzurra è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque e ha bisogno di fare punti per tenersi distante dalla zona retrocessione. Il club biancorosso, dal suo canto, è reduce da tre vittorie, una sconfitta e un pareggio e spera di portare a casa i tre punti per restare incollato al terzo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

