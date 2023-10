Virtus Francavilla-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Giugliano, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione pugliese, dopo la vittoria ottenuta contro il Messina, ha intenzione di proseguire la striscia di risultati positivi per confermarsi tra le prime del girone C. La compagine ospite, dal suo canto, è reduce da un solo punto nelle ultime quattro gare ed ha bisogno di rialzare la testa con un successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

