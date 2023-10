Messina-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Avellino, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo un inizio di stagione migliore rispetto ad un anno fa, la formazione giallorossa vuole confermarsi per evitare di finire nelle posizioni di rincalzo. La compagine irpina, dal suo canto, ha intenzione di ritrovare il successo in modo tale da avvicinarsi alle posizioni di vertice della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

