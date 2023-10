Wta Tokyo 2023: titolo a Kudermetova, battuta in finale Pegula

La campionessa del Wta 500 di Tokyo 2023 è Veronika Kudermetova, che ha concluso nel migliore dei modi una settimana fantastica. Dopo aver sconfitto sul suo cammino Iga Swiatek, prima favorita del seeding e sua bestia nera, la giocatrice russa ha battuto in finale anche Jessica Pegula, seconda testa di serie. 7-5 6-1 il punteggio dell’incontro, durato 1h25′ e vinto con merito da Kudermetova, molto più solida in entrambi i set oltre che cinica nei momenti chiave. Grazie a questo risultato, la russa guadagna tre posizioni in classifica, portandosi a ridosso della top 15.

