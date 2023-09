Virtus Francavilla-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Crotone, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver disputato una grande stagione lo scorso anno, vogliono provare a ripetersi e magari a migliorarsi. La compagine calabrese, invece, è incappata in un avvio di campionato abbastanza complicato e ora ha bisogno di reagire portando a casa la sua prima vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

