Lazio, rabbia Lotito contro la squadra: il presidente chiede una reazione immediata

La Lazio non ha certo iniziato nel migliore dei modi il suo campionato. La vittoria di Napoli è stata illusoria, visto che per il resto sono arrivate tre pesanti sconfitte. Il 3-1 subito in casa della Juventus ha fatto andare su tutte le furie il presidente Claudio Lotito, che stando a quanto riportato da “Il Messaggero” si sarebbe lasciato andare con uno sfogo in privato. Secondo il patron biancoceleste la squadra “deve svegliarsi” e mettere in mostra un atteggiamento ben diverso rispetto a quello fatto vedere in queste prime uscite stagionali. Le sviste arbitrali non devono essere un alibi e Lotito chiede miglioramenti immediati, a cominciare dalla sfida in Champions con l’Atletico Madrid.