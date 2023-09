Como-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Ternana, match del Sinigaglia valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo un inizio di stagione altalenante, vogliono trovare continuità nei risultati ed andare a caccia dei tre punti. La compagine ospite, invece, è reduce dalla conquista del suo primo punto contro il Bari e spera di sbloccarsi anche a livello di vittorie. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 settembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

