Virtus Entella-Carrarese oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

La Virtus Entella e la Carrarese scenderanno in campo alle 20:45 di sabato 10 febbraio in occasione della venticinquesima giornata di Serie C. Il girone B entra nel vivo e le due squadre vogliono incrementare il loro bottino di punti. La Carrarese ne ha 42 e vuole blindare la quarta posizione in classifica. Ottava posizione a quota 31 invece per l’Entella, che vuole avvicinarsi al Pontedera settimo. La partita sarà trasmessa sui canali Sky, che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C. Nel dettaglio Virtus Entella-Carrarese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252 e NOW.

