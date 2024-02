Fiorenzuola-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fiorenzuola-Pro Vercelli, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione padrona di casa si trova in piena lotta per la salvezza e ha assolutamente bisogno di centrare i tre punti tra le mura amiche. Il club piemontese, dal suo canto, vuole passare in questo trasferta ostica per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

