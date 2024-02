LIVE – Entella-Carrarese 1-3, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Entella-Carrarese, match valido per il girone B di Serie C 2023/2024. Nella venticinquesima giornata scontro ad alta quota: le due squadre si trovano in zona playoff, i liguri ottavi con 31 punti, i toscani quarti a quota 42, dunque in palio c’è una vittoria preziosa per l’obiettivo che al momento è comune. Chi vincerà allo stadio Comunale di Chiavari? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 10 febbraio.

Entella-Carrarese 1-3 (6′ Lipani, 20′ Della Latta, 51′ Panico, 71′ Finotto)

FINISCE QUI: LA CARRARESE ESPUGNA TRIONFA 3-1 IN CASA DELLA VIRTUS ENTELLA!

90′ – 5′ di recupero

80′ – Girandola di cambi da entrambe le parti e diluvio ora

71′ – TRIS DELLA CARRARESE CON FINOTTO! Ne approfittano subito i marmiferi, che con il gran pallonetto del numero 32 fanno 3-1 e mettono la gara in ghiaccio!

61′ – ESPULSO MONTEVAGO! ENTELLA IN 10! La partita dell’attaccante classe 2003 dura soltanto 3′: sbracciata su Illanes a gioco fermo e cartellino rosso! La gara ora si fa durissima per i biancazzurri, sotto di un gol e di un uomo

58′ – Prova a cambiare l’Entella, che sostituisce i suoi attaccanti: fuori Santini e Giovannini, dentro Montevago e Tomaselli

51′ – CARRARESE IN VANTAGGIO! HA SEGNATO PANICO! Gran destro del numero 10 sugli sviluppi di un corner, 2-1 per gli ospiti!

46′ – Iniziata la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – 1′ di recupero

34′ – BONINI! Chance per l’Entella, che va a un passo dal 2-1 con l’incornata del suo centrale difensivo, palla alta di pochissimo!

29′ – PANICO! Vicina al 2-1 la Carrarese con il colpo di testa del suo numero 10!

28′ – Tiro alto di Petermann su punizione da posizione invitante

27′ – Il primo giallo del match è per Schiavi

20′ – PAREGGIO DELLA CARRARESE! GOL DI DELLA LATTA! Bravo il numero 5 ad inserirsi su corner e battere a rete per il tap-in dell’1-1!

17′ – Problema fisico per Belloni che deve uscire: al suo posto Finotto

6′ – SUBITO IN VANTAGGIO L’ENTELLA! GOL DI LIPANI! Errore di Di Gennaro in disimpegno, bravo Lipani a crederci e a segnare di rimpallo il gol dell’1-0!

1′ – Al via la sfida!

20.40 – Buona serata amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Entella-Carrarese. Tra pochi minuti il calcio d’inizio!