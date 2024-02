Lazio imbattuta da 17 partite col Cagliari: Sarri sfida Ranieri per tre punti prima del Bayern

Era il 2013 e la Lazio perdeva per l’ultima volta contro il Cagliari. Poi, una striscia lunghissima di 17 partite consecutive da imbattuti per i biancocelesti contro i sardi, con appena tre pareggi e qualcosa come quattordici vittorie, una vera e propria botte di ferro contro i rossoblù, che hanno nella squadra di Sarri la formazione che da più tempo non battono in Serie A. Ma Ranieri, dopo il periodo negativo culminato con la terza sconfitta di fila, l’ultima pesante contro l’altra squadra della capitale, il 4-0 in casa della Roma, non può più far calcoli o arrendersi alle statistiche avverse: servono punti perché la classifica è tutto fuorché piacevole e bisogna approfittare dello scontro diretto tra Salernitana ed Empoli, e soprattutto va messa al sicuro la panchina da qualche scricchiolio di troppo.

Era un buon momento per la Lazio, poi lo scialbissimo pareggio con il Napoli e la brutta sconfitta di Bergamo ha di nuovo riportato in salita il cammino verso il quarto posto. Che però resta lì, assolutamente alla portata, a patto di vincere e di risolvere definitivamente il problema trasferta, visto che per sei volte già i biancocelesti sono caduti fuori casa e con la settima sconfitta nelle prime dodici trasferte si toccherebbe il negativissimo score risalente addirittura al 2001/2002. Ma con otto vittorie nelle ultime nove contro il Cagliari, c’è fiducia per una squadra alla quale sembra mancare, oltre alla continuità, proprio questa caratteristica. Il problema gol è però quasi drammatico: solo sei tiri nello specchio in tutto il 2024, nessuna squadra nel massimo campionato ha fatto peggio: si cercano i gol di Immobile, su azione mancano dalla prima giornata ad agosto, si deve far fronte ancora all’assenza di Zaccagni, ma non si può fare a meno dei tre punti se si vuol davvero puntare a rigiocare la Champions l’anno prossimo in attesa del Bayern fra pochi giorni.