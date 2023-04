Virtus Bologna-Schio stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 finale playoff Serie A1 femminile 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Schio, sfida valida come gara-1 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Le due formazioni si sono date battaglia tutta la stagione, chiudendo con lo stesso score e dividendosi anche le vittorie negli scontri diretti, con le Vu Nere che si sono prese la testa della classifica grazie a una vittoria più larga al Paladozza. A rendere ancora più avvincente lo scontro, infatti, è il fatto che nessuna delle due squadre ha ancora perso tra le mura amiche, né in campionato e né, nel caso delle vicentine, in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 29 aprile, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Virtus Bologna-Schio dei playoff di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale LBF TV, anche in maniera gratuita, ovvero senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento, oppure in tv su MS Channel, canale 814 di Sky. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, oltre a fornire tutti i tabelloni, il programma completo e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.