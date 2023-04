Tsitsipas-Thiem stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Dominic Thiem nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La testa di serie numero quattro, beneficiaria di un bye all’esordio, è reduce dalla finale di Barcellona persa in due set contro l’idolo di casa Carlos Alcaraz. L’austriaco, invece, ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori. Al primo turno ha lasciato solamente cinque giochi al britannico Kyle Edmund, in gara grazie al ranking protetto.

Il bilancio dei precedenti vede Thiem in vantaggio per 5-3 (1-1 il computo sul rosso). Sarà Tsitsipas, tuttavia, a partire ampiamente avanti secondo le quote dei bookmakers. Il nativo di Wiener Neustadt, infatti, sta cercando con fatica di riaffacciarsi al grande tennis dopo degli ultimi tempi molto complicati a causa dei problemi fisici. L’ultima settimana ha raggiunto i quarti di finale a Monaco di Baviera ma in questa circostanza gli servirà un’impresa. Per chi vince tra Tsitsipas e Thiem in palio c’è un terzo turno contro uno tra il piccolo argentino Sebastian Baez e lo statunitense Marcos Giron.

Tsitsipas e Thiem scenderanno in campo stasera (sabato 29 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la kermesse spagnola mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Tsitsipas e Thiem garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.