Hockey su ghiaccio, Mondiali 2023: esordio ok per l’Italia, sconfitta 6-2 la Romania

Parte bene l’Italia ai Mondiali di 1^Divisione Gruppo A di Nottingham di hockey su ghiaccio, dove hanno battuto la Romania per 6-2. Partita mai in discussione, con gli azzurri subito avanti di due lunghezze e poi in gestione fino alla fine, con un risultato che rispecchia la differenza di valori tra le due squadre. Prestazione maiuscola di capitan Thomas Larkin, autore di una tripletta. Di Miceli (doppietta) e Brunner (primo goal in azzurro) le altre marcature italiane. Domani, alle ore 20:30 italiane, gli Azzurri torneranno sul ghiaccio contro la Corea del Sud. Dal 2011 ad oggi le due formazioni si sono scontrate 7 volte (l’ultima giovedì scorso) e l’Italia ha sempre avuto la meglio ad eccezione della sconfitta ai rigori per 4 a 3 dell’8 novembre 2014.