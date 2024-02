Virtus Bologna-Partizan oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Partizan, sfida valida per la 25^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Le Vu Nere tornano davanti al proprio pubblico dopo la pesante sconfitta rimediata poche ore fa sul campo del Barcellona. Un KO che ha fatto crollare al quinto posto gli uomini di coach Banchi. Ora, quindi, c’è la necessità di tornare a vincere, e in tal senso aiuta lo score casalingo, in cui la Virtus ha perso una sola volta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 2 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Partizan, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.