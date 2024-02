Cobolli-Coric in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

Flavio Cobolli affronterà Borna Coric nei quarti di finale dell’ATP 250 di Montpellier 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Prosegue l’ottimo momento di forma dell’azzurro, ripartito alla grande dopo il felice Australian Open. Vittorioso all’esordio contro Monfils, Flavio si è ripetuto al secondo turno ai danni di un altro giocatore francese, Constant Lestienne. Ora l’asticella si alza perché sulla sua strada Cobolli troverà un ex top 15 come il croato Coric, accreditato della quarta testa di serie e capace di superare al debutto lo spagnolo Martinez. 1-1 i precedenti, entrambi disputati sulla terra battuta nel 2022, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Coric.

Cobolli e Coric scenderanno in campo venerdì 2 febbraio, come secondo match della sessione serale sul Court Patrice Dominguez, al termine di Rune-Mmoh (che inizierà alle 19:00). La diretta televisiva del torneo di Montpellier è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.