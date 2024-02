Francia-Irlanda in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2024 rugby

Sta per terminare l’attesa per Francia-Irlanda, partita valevole per il primo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile. Si alza il sipario sul massimo torneo dell’emisfero nord della palla ovale con la sfida stellare tra due delle favorite per il trofeo. La compagine transalpina, dopo essere rimasta a bocca asciutta nel Mondiale in casa, torna in campo e vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per iniziare con il piede giusto il torneo. Gli irlandesi di Andy Farrell non staranno certo a guardare e tenteranno il colpaccio nella difficile trasferta per conquistare subito punti importanti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di venerdì 2 febbraio all’Orange Velodrome di Parigi, in Francia. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Francia-Irlanda del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile.

STREAMING E TV – La partita Francia-Irlanda del Sei Nazioni 2024 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.