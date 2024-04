Virtus Bologna-Baskonia oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Baskonia, sfida valida per la 34^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Scontro diretto molto importante in ottica post season, dato che nella sfida della Segafredo Arena verrà deciso quale delle due squadre si aggiudica l’ottavo posto nella regular season, che garantisce di giocare due partite ai play-in, e di avere, quindi, più possibilità di qualificarsi poi ai playoff. Un vero test per gli uomini di coach Banchi, in un momento non brillante: la sconfitta dell’ultimo turno contro l’Olimpia Milano, infatti, ha rappresentato il settimo KO nelle ultime otto partite nella competizione, mentre la vittoria in trasferta manca da inizio anno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 12 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Baskonia, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.