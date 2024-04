Arzignano Valchiampo-Fiorenzuola oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Arzignano Valchiampo-Fiorenzuola sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentaseiesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone A si sfidano due squadre in lotta serrata per evitare i playout e raggiungere la salvezza diretta: i padroni di casa al momento sarebbero salvi, tre punti e due posizioni sotto ci sono gli ospiti che vogliono tirarsi fuori dalle sabbie mobili. E’ una delle partite più importanti di questo rush finale della regular season, entrambe vogliono provare a chiudere il loro campionato nel giro di tre settimane senza dover passare per le forche caudine dei play-out per evitare la retrocessione: chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Tommaso Dal Molin? Si parte alle ore 20.45 di venerdì 12 aprile, diretta tv su Sky Sport 252 e diretta streaming su Sky Go, oltre che su NOW.