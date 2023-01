Vicenza-Padova oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

La seconda classificata Vicenza sfida la decima forza del campionato Padova. Le due squadre scenderanno in campo alle 14:30 di domenica 8 gennaio in occasione della ventunesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. La partita potrà essere seguita su Eleven Sports e su Sky Sport. La partita infatti sarà trasmessa su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, con telecronaca di Daniele Barone, mentre sulla diretta Gol il commento dedicato sarà quello di Elia Faggion. Sportface.it vi offrirà una cronaca con i risultati delle partite del pomeriggio.

