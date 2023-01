LIVE – Vicenza-Padova, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Fischio d’inizio alle 14:30 per Vicenza-Padova, match della ventunesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Nella ventunesima giornata si sfidano la seconda in classifica, vogliosa di raggiungere il primo posto, lontano solo 1 lunghezza, e la decima, che invece ha bisogno di quei punti per confermarsi nella zona play off. Chi vincerà allo Stadio Romeo Menti? Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

DOVE SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5



Vicenza-Padova (Ore 14:30)