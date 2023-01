Gubbio-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Gubbio-Fermana, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno chiuso l’anno nel peggiore dei modi, incassando una brutta sconfitta, ma adesso vogliono ripartire per restare in scia alla prima della classe. La formazione marchigiana, invece, è reduce da tre successi nelle ultime cinque partite e spera di proseguire su quesra strada per avvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA