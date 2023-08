Verona-Roma, Mourinho in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

José Mourinho parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Al Bentegodi impegno assai complesso per i giallorossi, che hanno perso due punti per strada all’esordio e devono rifarsi contro l’Hellas. Il tecnico portoghese, squalificato, risponderà alle domande dei cronisti riuniti a Trigoria alle ore 14 di venerdì 25 agosto, diretta tv e streaming sul canale Youtube della Roma, diretta scritta su Sportface.

