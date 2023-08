F1 GP Olanda 2023, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del GP di Olanda 2023 a Zandvoort di F1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima giornata sulla pista olandese in cui siamo ai nastri di partenza del tredicesimo appuntamento stagionale col Circus, il primo dopo la pausa estiva. Alle ore 12.30 (orario anticipato di un’ora rispetto al consueto) di venerdì 25 agosto si terranno le FP1, prima sessione di prove libere con un’ora a disposizione per i piloti e i team per provare il passo gara e cercare il tempo da qualifica, mentre alle ore 16 inizieranno le FP2 per un’altra ora a disposizione. Sia per le FP1 che per le FP2 la diretta tv è su Sport F1 e Sky Sport Summer, lo streaming su Sky Go e NOW, non sarà invece disponibile la diretta o la differita in chiaro. Sportface, come di consueto, vi proporrà invece la diretta testuale delle due sessioni. Di seguito ecco il riepilogo.

SEGUI LA DIRETTA DELLE FP1

SEGUI LA DIRETTA DELLE FP2

Venerdì 25 agosto 2023

ore 12.30 Prove libere 1 su Sky Sport Summer e Sky Sport F1

ore 16 Prove libere 2 su Sky Sport Summer e Sky Sport F1