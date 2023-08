Milan-Torino, Pioli in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:00 di venerdì 25 agosto il tecnico rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, match della seconda giornata di Serie A che segna il debutto casalingo in campionato a San Siro in questa stagione. Dopo la vittoria esterna per 2-0 al Dall’Ara contro il Bologna, il tecnico vuole segnali positivi dai suoi giocatori e dai nuovi acquisti. Reijnders (un assist) e Pulisic (un gol e un passaggio chiave in occasione della prima rete) vogliono continuare ad essere protagonisti. Occhi puntati anche su Leao, che ha colpito un palo nel finale a Bologna. La conferenza stampa di Pioli potrà essere seguita in diretta su Milan TV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn, oltre che sul canale Youtube della società rossonera. Sportface.it invece vi offrirà una diretta testuale dalle 14:00.

SEGUI LA DIRETTA