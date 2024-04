Darderi-Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Houston 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Francisco Cerundolo nel secondo turno dell’ATP 250 di Houston 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. Prosegue il percorso di crescita e adattamento dell’azzurro sul circuito maggiore. Dopo gli exploit in Sudamerica, si torna sul rosso e si torna anche a vincere. Un successo sofferto, arrivato dopo aver annullato tre match point, quello all’esordio contro Kudla. Per andare ai quarti di finale ora bisognerà superare la seconda testa di serie del tabellone, l’argentino Francisco Cerundolo. Match senza dubbio molto ostico, ma Darderi ha dimostrato di potersela giocare anche con tennisti top-30 sul rosso.

Darderi e Cerundolo scenderanno in campo mercoledì 3 aprile come 2°match dalle 19:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.