Venezia-Pistoia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Pistoia, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Nelle ultime settimane, gli uomini di coach Spahija hanno dimostrato un rendimento altalenante, scendendo in quarta posizione dopo la sconfitta con Reggio Emilia. Anche la formazione ospite ha rallentato, ed è reduce da due sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 11 febbraio sul parquet del PalaTaliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Pistoia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta in streaming in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.