Trento-Treviso oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Treviso, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La squadra di coach Galbiati, battendo Varese nell’ultimo turno, ha interrotto una striscia di cinque sconfitte di fila, che l’aveva catapultata fuori dalla zona playoff. Momento difficile anche che per gli ospiti, che a loro volta hanno vinto una sola volta nelle ultime sei partite, rimanendo fermi in penultima posizione. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 11 febbraio sul parquet della Il T Quotidiano Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Treviso, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta in streaming in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.