Venezia-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Venezia-Pisa, match del Penzo valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli arancioneroverdi, dopo la sconfitta a sorpresa contro la Reggiana, vanno a caccia del riscatto per non perdere ulteriore terreno dal Parma capolista. La compagine nerazzurra, dal suo canto, è reduce dal ko nel recupero della prima giornata con il Lecce ed ha bisogno di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

