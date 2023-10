Modena-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Queste sono le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Ternana, match del Braglia valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo la vittoria di misura ottenuta contro il Brescia nel recupero della prima giornata, vogliono ottenere altri tre punti per tornare ai vertici della classifica. Gli umbri, dal canto loro, hanno assolutamente bisogno di vincere per lasciare la zona rossa della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA