Palermo-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Lecco, match del Barbera valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Eugenio Corini, dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 ottenuto lunedì contro lo Spezia, hanno intenzione di tornare al successo davanti ai loro tifosi. La formazione lombarda, invece, dopo aver conquistato la sua prima vittoria stagionale contro il Pisa, ha intenzione di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

