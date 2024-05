Venezia-Pesaro oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Pesaro, sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. In scena uno dei testa a testa più frizzanti di questa ultima giornata, in quanto da questo incontro verrà definita la seconda squadra a retrocedere, insieme a Brindisi. Una questione che ovviamente non tocca i lagunari, che si sono guadagnati con anticipo la certezza del quarto posto, con quattro posto di vantaggio sul quinto posto e altrettanti di distacco dal terzo. Invece, sono gli ospiti ad affrontare questa partita con un carico di pressioni non indifferente: tre vittorie nelle ultime quattro giornate hanno regalato una speranza agli uomini di coach Sacchetti, ma ora serve l’impresa a Venezia per poi sperare in buone notizie dagli altri campi. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 maggio sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Pesaro, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.