Brescia-Brindisi oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brescia-Brindisi, sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Stagione regolare che si chiude con questo testa a testa tra due squadre che hanno una situazione di classifica completamente opposta. Mentre la formazione pugliese, infatti, è già retrocessa in A2, con l’aritmetica arrivata la scorsa settimana nonostante il successo contro Venezia, gli uomini di coach Magro sono certi di chiudere in top-3, dopo aver comandato per lunghi tratti la classifica. Ora la Germani non può più puntare alla prima posizione, ma spera ancora nella seconda piazza, possibile in caso di vittoria e di arrivo a due a pari punti con l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 maggio sul parquet del Palaleonessa. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brescia-Brindisi, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.