Varese-Reggio Emilia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Reggio Emilia, sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo quattro sconfitte consecutive, la formazione di coach Bialaszewski è tornata alla vittoria contro Pesaro grazie a un super Mannion, protagonista già all’esordio. La situazione di classifica, con appena otto punti, però, rimane complicata, e quindi i lombardi proveranno a cercare un po’ di continuità contro una squadra in forma, sesta in classifica e a sua volta vittoriosa nella scorsa giornata. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 29 dicembre sul parquet della Itelyum Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Reggio Emilia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.