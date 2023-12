Pagelle Napoli-Monza 0-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Napoli-Monza 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Maradona i partenopei non riescono a sbloccarla in un primo tempo ben condotto ma senza troppi guizzi, nel secondo tempo poche occasioni e tanto nervosismo, c’è il rigore cestinato però da Pessina dopo il fallo di Mario Rui, blocca Meret. Nel finale piovono rossi: espulsi Palladino, Mazzarri e Maric dalla panchina. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

NAPOLI (4-3-3): Meret 7 (29′ st Contini 6); Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Mario Rui 5.5; Anguissa 6, Lobotka 6 (40′ st Simeone sv), Zielinski 5.5 (26′ st Gaetano 6); Zerbin 6 (26′ st Lindstrom 6), Raspadori 5.5, Kvaratskhelia 6. In panchina: Idasiak, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Cajuste. Allenatore: Mazzarri 5.5.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5, D’Ambrosio 6 (31′ st Cittadini 6), Gagliardini 6.5, Caldirola 6; Ciurria 6, Akpa-Akpro 6 (18′ st Bondo 6), Pessina 4.5, Pereira 5.5 (1′ st Birindelli 6); V. Carboni 6 (12′ st Colpani 6.5), Mota 5.5; Colombo 5.5 (31′ st Machin 6). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, F. Carboni, Maric, Kyriakopoulos, Vignato. Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5

NOTE: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni; circa 50.000 spettatori presenti. Al 23′ st Meret para un rigore calciato da Pessina. Espulso dalla panchina al 38′ st Mazzarri, per proteste; espulso dalla panchina al 49′ st Palladino per proteste; espulso dalla panchina al 51′ st Maric per proteste. Ammoniti: Juan Jesus, Di Lorenzo, Gaetano, Kvaratskhelia, Pereira, Birindelli, Cittadini, Bondo. Angoli: 10-1 per il Napoli. Recupero: 0′; 6′.