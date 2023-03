Ufc 286, Marvin Vettori – Roman Dolidze stasera in tv: programma, orario e streaming

Marvin Vettori contro Roman Dolidze. Ufc 286, evento londinese, si apre subito con il ritorno sull’ottagono del fighter ittaliano. Dopo aver perso contro Robert Whittaker, Vettori cerca il riscatto contro il georgiano, fitghter ostico, che ha iniziato a fare capolino nella top 15 del ranking dei pesi medi. L’evento di Londra inizierà alle 22:00 (orario italiano) di sabato 18 marzo e il match tra Marvin Vettori e Roman Dolidze è il primo della lista della main card. Si parte quindi subito col botto. Ufc 286 potrà essere seguito su Dazn con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di Alessio Di Chirico. A seguire sono previsti altri incontri da non perdere: Jennifer Maia contro Casey O’Neill, Gunnar Nelson contro Bryan Barberena, fino ad arrivare al co e al main event: Justin Gaethje contro Rafael Fiziev e soprattutto Leon Edwards contro Kamaru Usman per il titolo dei pesi welter. The Nigerian Nightmare vuole riprendersi le cinture dopo il clamoroso epilogo dell’agosto 2022.

PROGRAMMA UFC 286 – SABATO 18 MARZO

Dalle 22:00 (orario italiano), Marvin Vettori vs Roman Dolidze (pesi medi)

A seguire, Jennifer Maia vs. Casey O’Neill (pesi mosca femminili)

A seguire, Gunnar Nelson vs. Bryan Barberena (pesi welter)

A seguire, Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev (pesi leggeri)

A seguire, Leon Edwards (c) vs. Kamaru Usman (titolo pesi welter)