LIVE – Marvin Vettori – Roman Dolidze: Ufc 286 (DIRETTA)

E’ il giorno di Marvin Vettori e di Ufc 286 e Sportface.it seguirà in diretta la sfida del fighter italiano contro Roman Dolidze. L’evento di Londra inizierà alle 22:00 (orario italiano) di sabato 18 marzo e il match di Marvin è il primo della main card. Si parte quindi subito forte in un evento che prevede altri combattimenti importantissimi: Justin Gaethje contro Rafael Fiziev, ma soprattutto la rivincita tra Leon Edwards e Kamaru Usman, che proverà a riprendersi la cintura che Leon gli ha scippato. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, dando un focus ovviamente a Marvin Vettori e Roman Dolidze. Quest’ultimo è un avversario ostico, ma alla portata di Marvin che cerca la nuova scalata per la chance mondiale. Chi vincerà? Scopriamolo insieme dalle 22:00. Marvin Vettori è l’ultimo italiano in Ufc, quindi una sua vittoria sarebbe fondamentale per conservare un piano alto nel ranking dei pesi medi.

RISULTATI IN TEMPO REALE

Marvin Vettori vs Roman Dolidze (pesi medi)

Jennifer Maia vs. Casey O’Neill (pesi mosca femminili)

Gunnar Nelson vs. Bryan Barberena (pesi welter)

Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev (pesi leggeri)

Leon Edwards (c) vs. Kamaru Usman (titolo pesi welter)

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5