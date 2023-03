Ufc 286, Marvin Vettori vs Roman Dolidze: data, orario, tv e streaming

d

Marvin Vettori torna sull’ottagono Ufc e sfiderà Roman Dolidze in un match dei pesi medi in programma a Londra, che ospiterà Ufc 286, primo evento Ufc in Europa dell’anno. Dopo la sconfitta contro Robert Whittaker, l’italiano – unico portacolori azzurro della divisione – sfiderà il georgiano, atleta in rampa di lancio che un anno fa avrebbe dovuto sfidare il nostro Alessio Di Chirico, prima del ritiro del romano. Vettori, quarto del ranking dei pesi medi, contro Dolidze, che si è affacciato in top 10 dopo il successo su Hermansson. L’evento di Londra inizierà alle 22:00 (orario italiano) di sabato 18 marzo e il match tra Marvin Vettori e Roman Dolidze è il primo della main card: quindi subito riflettori puntati sull’italiano che ha bisogno di una vittoria per conservare il suo posto nei piani alti della Ufc. L’evento poi andrà avanti. E prevede match importantissimi: Jennifer Maia contro Casey O’Neill, Gunnar Nelson contro Bryan Barberena, fino ad arrivare al co e al main event: Justin Gaethje contro Rafael Fiziev e soprattutto Leon Edwards contro Kamaru Usman per il titolo dei pesi welter. La main card di Ufc 286 potrà essere seguita su Dazn con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di Alessio Di Chirico.

Programma Ufc 286, sabato 18 marzo

Dalle 22:00 (orario italiano), Marvin Vettori vs Roman Dolidze (pesi medi)

A seguire, Jennifer Maia vs. Casey O’Neill (pesi mosca femminili)

A seguire, Gunnar Nelson vs. Bryan Barberena (pesi welter)

A seguire, Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev (pesi leggeri)

A seguire, Leon Edwards (c) vs. Kamaru Usman (titolo pesi welter)