Udinese-Milan 3-1, Pioli: “Ho lavorato male, sono deluso. Vietato pensare alla Champions”

Stefano Pioli fa mea culpa al termine di Udinese-Milan, match della 27esima giornata di Serie A 2022/2023 terminata 3-1 in favore dei friulani: “È stata una partita negativa in cui ci è mancata intensità e aggressività. Ciò vuol dire che io ho lavorato male. Prestazione troppo bassa per il nostro livello, sono troppe le cose che non hanno funzionato“.

Il tecnico dei rossoneri ha poi proseguito l’analisi: “Sono deluso dalle ultime partite di campionato. Non credo sia un problema di modulo, bensì di intensità e qualità, che stasera non abbiamo messo in campo. Adesso dobbiamo sfruttare la sosta per alzare il livello di gioco e faremo tutto il necessario per tornare a giocare il nostro calcio. Champions League? Sarebbe grave pensare già ai quarti contro il Napoli. Raggiungere il quarto posto è fondamentale per noi“. Infine, su Leao: “A volte è stato troppo lontano dalla porta, ma si è anche guadagnato il rigore e ha provato a creare qualcosa. Gli ho chiesto di essere incisivo e di restare dentro la partita“.